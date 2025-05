Essas são as profissões com os maiores salários médios do Brasil

Os números revelam tendências importantes e mostram onde estão as maiores oportunidades do mercado de trabalho

Pedro Ribeiro - 16 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Você já se perguntou quais são as profissões com os maiores salários no Brasil? Se sim, saiba que essa é uma dúvida comum e bastante válida.

Em um país onde o mercado de trabalho passa por mudanças constantes, entender quais carreiras estão no topo da remuneração pode ser decisivo na hora de escolher uma profissão ou até mesmo mudar de área.

Segundo um estudo recente da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), os dados revelam tendências importantes e mostram onde estão as maiores oportunidades financeiras.

Essas são as profissões com os maiores salários médios do Brasil

No topo do ranking de profissões com os maiores salários está a engenharia da computação. Segundo a Firjan, esses profissionais têm salário médio de admissão de R$ 13.794 — o mais alto entre todas as ocupações analisadas.

A valorização se explica pela crescente demanda por tecnologia, segurança da informação, automação e inteligência artificial. Empresas de diversos setores estão em busca de especialistas em TI, o que aquece o mercado e eleva os salários.

Engenharia de minas também está entre as mais bem pagas

Logo atrás da engenharia de computação, estão os engenheiros de minas e afins, com remuneração média de R$ 13.055.

A atividade, ligada à extração de recursos naturais, continua sendo uma área estratégica para o Brasil, especialmente em regiões com forte presença mineral.

Outras profissões com os maiores salários

Além das duas engenharias já citadas, outras ocupações também se destacam quando o assunto é alta remuneração. Confira:

Diretores de espetáculos e afins: R$ 11.716;

Engenheiros químicos: R$ 11.181;

Engenheiros mecânicos: R$ 10.838;

Geólogos, oceanógrafos e geofísicos: R$ 10.642;

Médicos clínicos: R$ 10.071;

Engenheiros de produção, qualidade e segurança: R$ 9.960;

Pesquisadores de engenharia e tecnologia: R$ 9.708;

Engenheiros eletricistas e eletrônicos: R$ 9.489.

Essas profissões com os maiores salários mostram que o setor de engenharia, em suas diversas especialidades, continua sendo um dos mais valorizados do Brasil.

Como está o mercado de trabalho no Brasil?

Segundo a Firjan, o mercado de trabalho brasileiro está aquecido. Só no ano passado, foram criados 1,69 milhão de novos postos de trabalho, e a taxa de desemprego atualmente está em 6,8%.

Esse cenário contribui para a elevação dos salários de admissão em várias áreas. Em 2024, por exemplo, o salário médio de entrada no Brasil subiu 2%, chegando a R$ 2.178 — uma evolução importante, especialmente considerando a inflação.

Onde estão os maiores salários por estado?

Se você busca as profissões com os maiores salários e quer saber onde elas rendem mais, preste atenção nestes estados:

São Paulo: R$ 2.473 (maior média do país);

Distrito Federal: R$ 2.284;

Rio de Janeiro: R$ 2.223.

Apesar de ainda figurar entre os estados com melhores médias salariais, o Rio de Janeiro apresentou uma queda real de 0,4% em relação ao ano anterior.

Setores que pagam os melhores salários

Além das profissões com os maiores salários, a Firjan também identificou os setores econômicos com os maiores rendimentos médios de admissão.

Na Indústria, os destaques são:

Extração de petróleo e gás natural: R$ 9.104;

Apoio à extração de minerais: R$ 4.908;

Produtos farmacêuticos: R$ 4.186;

Eletricidade e gás: R$ 4.009;

Extração de minerais metálicos: R$ 4.007.

No setor de Serviços:

Jogos de azar e apostas: R$ 9.301;

Organismos internacionais: R$ 6.801;

Serviços financeiros: R$ 5.179;

Tecnologia da informação: R$ 4.927;

Pesquisa e desenvolvimento científico: R$ 4.861.

Na Agropecuária, o melhor salário inicial é da área de pesca e aquicultura: R$ 2.113.

No Comércio, o maior destaque vai para o comércio por atacado: R$ 2.267.

Como vimos, as profissões com os maiores salários do Brasil estão concentradas em áreas altamente técnicas e estratégicas.

Engenharia, saúde, tecnologia e pesquisa dominam a lista dos maiores rendimentos, refletindo a demanda por qualificação e especialização.

