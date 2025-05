Marca de shampoo é cancelada pela Anvisa e retirada das prateleiras

Retirada desses produtos é uma ação preventiva para proteger a saúde da população

Pedro Ribeiro - 17 de maio de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Você já parou para pensar no que realmente está dentro dos produtos que usa no banho?

Pois saiba que a Anvisa, agência responsável por garantir a segurança sanitária no Brasil, acaba de tomar uma decisão que sacudiu o mercado de cosméticos.

Shampoos de marcas conhecidas foram proibidos e sumiram das prateleiras de farmácias e supermercados em todo o país. Mas o que motivou essa medida?

E o que isso significa para você, consumidor?

Marca popular de shampoo é cancelada pela Anvisa e retirada das prateleiras

A recente decisão da Anvisa envolveu a retirada de produtos de marcas amplamente conhecidas, como a Titânia Indústria de Cosméticos Ltda e a Ecco Brasil Ecological Cosmetics Ltda.

Entre os itens banidos estão o “The First Shampoo 2.0 Sweet Profissional” e o “Shampoo Erva Doce Álcool”, além de condicionadores e sabonetes líquidos.

O principal motivo? Falta de registro na própria Anvisa. Ou seja, esses produtos estavam sendo vendidos sem a devida autorização da agência, algo que é obrigatório por lei.

Por que o registro na Anvisa é tão importante?

A Anvisa não cuida apenas de medicamentos e vacinas. Ela também é responsável por regulamentar produtos de higiene e beleza, como shampoos, cremes e sabonetes.

Todo cosmético que entra no mercado brasileiro precisa cumprir exigências legais e passar por testes que garantem sua segurança e eficácia.

Sem esse registro, o consumidor corre o risco de usar substâncias potencialmente perigosas, irritantes ou até tóxicas.

A retirada desses produtos é, portanto, uma ação preventiva para proteger a saúde da população.

Quais são os riscos de usar cosméticos não registrados?

Muita gente acredita que, se um produto está nas prateleiras, ele é seguro. Mas nem sempre isso é verdade.

Quando um cosmético não é aprovado pela Anvisa, não há garantias de que sua fórmula foi testada corretamente. Isso pode levar a:

Reações alérgicas severas;

Irritações no couro cabeludo ou na pele;

Danos de longo prazo, como problemas dermatológicos crônicos.

Além disso, o uso contínuo de substâncias não regulamentadas pode ter efeitos acumulativos e imprevisíveis.

Por isso, é fundamental estar atento aos produtos que você escolhe.

Como o consumidor pode se proteger?

A melhor forma de garantir sua segurança é verificar se o produto possui registro na Anvisa.

Essa informação pode ser consultada diretamente no site da agência ou na embalagem do produto, geralmente indicada por um número de registro.

Ao comprar cosméticos, desconfie de produtos muito baratos ou que não trazem informações claras no rótulo.

E lembre-se: um consumidor bem informado é também um fiscal indireto do mercado.

O papel das empresas e a importância da regulamentação

Não basta apenas confiar na marca. As empresas têm a responsabilidade de garantir que seus produtos estejam de acordo com as normas da Anvisa.

Isso inclui não só a fórmula, mas também a rotulagem, o armazenamento e a distribuição.

A regulamentação do setor é essencial para proteger o consumidor e manter a qualidade dos produtos disponíveis no Brasil.

Quando uma marca ignora essas regras, coloca em risco a saúde de milhares de pessoas.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!