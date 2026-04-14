Caminhões podem ser proibidos de circular pela faixa da esquerda da Marginal Botafogo

Prefeitura de Goiânia avalia medida após erosão e desgaste estrutural em trecho próximo ao córrego

Lara Duarte - 14 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Joabe Mendonça)

A Prefeitura de Goiânia avalia proibir a circulação de caminhões pela faixa da esquerda da Marginal Botafogo, após problemas estruturais registrados recentemente na via.

A medida foi anunciada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) e ainda está em análise, mas deve atingir principalmente os trechos mais próximos ao Córrego Botafogo, onde o solo é considerado mais vulnerável.

A proposta prevê restringir o tráfego de veículos pesados na pista ao lado do córrego. Segundo o prefeito, o peso dos caminhões, que pode chegar a 60 toneladas, pressiona o asfalto e compromete a estrutura da canalização, aumentando o risco de novos danos.

A discussão ganhou força após uma erosão registrada entre a Rua 21 e a Rua 10, que provocou o deslocamento de parte do muro e afetou diretamente a canalização. O trecho precisou ser interditado para reparos, iniciados no sábado (11) e concluídos três dias depois.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), o problema foi causado por uma combinação de fatores, como o tráfego constante de veículos pesados, infiltração de água e variações no nível do córrego durante o período chuvoso.

Caso a restrição seja confirmada, a prefeitura pretende implantar sinalização para orientar os motoristas sobre as novas regras. Ainda não há definição sobre como será feita a fiscalização.

A medida faz parte de um plano mais amplo de requalificação da Marginal Botafogo, que está em fase final de elaboração e prevê investimento superior a R$ 600 milhões.

Entre as intervenções estão a construção de piscinões para conter alagamentos, reforço estrutural em pontos críticos e melhorias no sistema de drenagem. Enquanto o projeto definitivo não é executado, a prefeitura deve seguir com ações pontuais para evitar novos problemas na via.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!