Produto que quase toda família tem em casa é ótimo para tirar manchas dos dentes

Simples, barato e presente na maioria das cozinhas, ele pode ajudar a clarear o sorriso de forma natural. Mas é preciso saber usar

Anna Júlia Steckelberg - 17 de maio de 2025

Ter um sorriso branco e bonito é o desejo de muitas pessoas, mas nem todo mundo pode pagar por clareamentos caros em consultórios odontológicos.

A boa notícia é que um produto barato e comum em quase todas as casas pode ajudar a remover manchas dos dentes: o bicarbonato de sódio.

O truque é antigo, mas muita gente ainda não sabe que o bicarbonato tem propriedades abrasivas leves e age como um agente de limpeza capaz de reduzir o amarelado causado por café, chá, cigarro e alimentos pigmentados.

Como o bicarbonato age nos dentes

Quando usado corretamente, o bicarbonato atua como um polidor suave. Ele remove resíduos superficiais, placa bacteriana e manchas, ajudando a devolver o brilho natural dos dentes sem comprometer o esmalte — desde que o uso não seja excessivo.

Além disso, o bicarbonato tem ação antibacteriana, o que também contribui para o combate ao mau hálito e à prevenção de cáries.

Como usar o bicarbonato de sódio nos dentes

Existem formas simples de aplicar:

Com a escova: Misture uma colher de café de bicarbonato com um pouco de água até formar uma pastinha. Escove os dentes com essa mistura por cerca de 1 minuto, no máximo 2 vezes por semana.

Com o creme dental: Coloque um pouco do seu creme dental habitual na escova e salpique bicarbonato por cima. Escove normalmente.

Importante: O uso diário pode desgastar o esmalte dos dentes e causar sensibilidade. Por isso, não exagere na frequência e evite fricções muito agressivas.

Dica extra

Para potencializar o efeito, algumas pessoas misturam bicarbonato com gotas de limão ou água oxigenada. No entanto, essas combinações aumentam o risco de danos ao esmalte e à gengiva. O ideal é manter a receita básica e segura: bicarbonato + água.

Aviso dos dentistas

O bicarbonato pode ser um aliado estético, mas não substitui a higiene bucal completa nem a avaliação profissional. Dentistas recomendam que o uso caseiro seja feito apenas como complemento e sempre com moderação.