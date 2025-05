Engecom anuncia mais um empreendimento do Hub Urbano e alcança R$ 350 milhões em investimentos acumulados

Inspirado em modelos internacionais, novidade é um ecossistema inteligente que integra residências, escritórios, serviços, lazer e conveniência em um mesmo território urbano

Publieditorial - 20 de maio de 2025

Engecom anuncia o lançamento do primeiro empreendimento residencial do Hub Urbano Engecom (Foto: Reprodução)

Com quase 40 anos de história e credibilidade consolidada no mercado imobiliário de Anápolis, a Engecom anuncia o lançamento do primeiro empreendimento residencial do Hub Urbano Engecom: o Genesis Residence. Com ele, a empresa ultrapassa a marca de R$ 350 milhões em investimentos acumulados no ecossistema urbano que vem transformando a região da Avenida JK, no bairro Jundiaí.

Inspirado em modelos internacionais como Hudson Yards (Nova York) e Parque Global (São Paulo), o Hub Urbano Engecom é um ecossistema inteligente que integra residências, escritórios, serviços, lazer e conveniência em um mesmo território urbano. Cada novo empreendimento lançado fortalece o todo, promovendo valorização contínua, mobilidade e qualidade de vida.

O Genesis Residence foi apresentado oficialmente ao mercado no último dia 14 de maio, em um meeting de vendas realizado no Teatro São Francisco. O evento impressionou o público presente pela estrutura inovadora e pela experiência imersiva. Corretores e convidados destacaram que “Anápolis nunca viu nada igual”. Com recursos audiovisuais de alto padrão, ambientação conceitual e uma apresentação estratégica do projeto, o meeting foi considerado um marco para o setor na cidade.

Com unidades de 1, 2 e 3 suítes, o Genesis Residence oferece plantas inteligentes e versáteis, voltadas a um público cada vez mais plural: solteiros, casais, famílias com ou sem filhos, profissionais em home office e investidores atentos à valorização contínua do Hub. A proposta é unir arquitetura autoral, funcionalidade e flexibilidade em metragens compactas de alto padrão.

O lançamento do residencial marca a terceira etapa do Hub Urbano Engecom, que já conta com os empreendimentos Genesis Office e Zion Smart Business — ambos com excelente performance de vendas e alta valorização. O Genesis Office, por exemplo, teve crescimento de 119% no valor por metro quadrado desde seu lançamento.

Com esse novo projeto, a Engecom reforça seu compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável e seu papel de protagonista na evolução de Anápolis. A cidade muda. Os hábitos evoluem. E a Engecom segue à frente, construindo legados e entregando oportunidades com visão, excelência e propósito.