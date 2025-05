Saiba qual a previsão do tempo para Anápolis nesta sexta-feira (23)

De acordo com Climatempo, data será marcada por clima amenuo e variação de temperaturas

Gabriella Pinheiro - 22 de maio de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

O cenário meteorológico aguardado para a próxima sexta-feira (21), em Anápolis, será marcado por um clima mais ameno, conforme aponta o prognóstico do Climatempo.

De acordo com o instituto, a cidade contará com sol e algumas nuvens ao longo da manhã, enquanto a noite deve apresentar céu limpo.

No decorrer do dia, o município pode registrar temperaturas máximas de até 27 °C e mínimas de 16 °C, a depender do horário. Não há previsão de chuvas.

Segundo o Climatempo, o período da manhã, das 4h às 7h, será o momento em que as temperaturas devem ficar na casa dos 16 °C. O maior pico deve ocorrer por volta das 15h, quando a cidade deve atingir a máxima.

Já durante a noite, das 18h às 22h, haverá uma queda gradual nos termômetros, com temperaturas passando por 26 °C, 24 °C, 22 °C, 21 °C e 20 °C, respectivamente. Vale destacar que a umidade pode variar de 46% a 88%.

