Como saber se o frango está estragado (você precisa ficar de olho)

Mesmo que o odor pareça normal, o frango pode estar estragado, e isso pode colocar sua saúde em risco

Ruan Monyel - 23 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Adilson Figueira)

Com o aumento do consumo de carne branca no Brasil, especialmente o frango, muitos lares adotaram esse alimento como protagonista das refeições diárias.

Além de ser uma opção mais acessível, a proteína é versátil, leve e combina com diversos preparos, no entanto, por ser uma carne sensível, ela também exige mais atenção.

O erro mais comum entre os consumidores é confiar apenas no cheiro para identificar se a carne está própria para o consumo.

Mas, acredite: mesmo que o odor pareça normal, o frango pode estar estragado, e isso pode colocar sua saúde em risco.

Como saber se o frango está estragado (você precisa ficar de olho)

O principal sinal de alerta está nas manchas amareladas que aparecem na carne. Embora sutis, essas alterações de cor são causadas pela presença de bactérias.

Essas manchas costumam aparecer nas partes mais expostas do frango, como a pele ou a parte superior dos pedaços, e indicam que o alimento não está mais em boas condições.

Esse é um detalhe que passa despercebido por quem não está acostumado a observar a cor real da carne fresca, que deve ser rosada, homogênea e sem brilho exagerado.

Outro indício importante é a textura, afinal, ao tocar o frango, se a superfície estiver viscosa, escorregadia ou pegajosa, é sinal de que a deterioração já começou.

Mesmo que a carne ainda esteja dentro da validade, fatores como armazenamento incorreto ou variações de temperatura na geladeira podem acelerar a perda.

Por isso, é fundamental sempre armazenar o frango na parte mais fria da geladeira, em recipientes bem vedados, e consumir logo após o descongelamento.

Ignorar esses sinais pode trazer sérias consequências, como intoxicações alimentares e infecções por bactérias perigosas, como Salmonella e Campylobacter.

Por isso, ao preparar suas refeições, vá além do cheiro: observe bem a cor, a textura e o aspecto geral da carne antes de prepará-la. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Zanandrez | Olá Ciência (@olaciencia)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!