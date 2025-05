O eletrodoméstico que não parece, mas pode colocar sua casa em perigo

Todo mundo tem em casa e ninguém imagina o risco que ele oferece

Magno Oliver - 24 de maio de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Um eletrodoméstico muito comum e popular em vários lares brasileiros está causando preocupação em autoridades. O perigo do uso dele aumentou bastante.

Com presença garantida em várias cozinhas brasileiras, o fogão a gás é um dos eletrodomésticos mais usados no cotidiano para almoço, café ou jantar. Está sempre em uso frequente e sem que as pessoas percebam o risco envolvido.

A verdade é que o uso do fogão exige atenção redobrada, uma vez que falhas comuns podem causar acidentes domésticos sérios, incluindo incêndios ou explosões graves.

O uso de fogões a gás em residências gerou debate na sociedade por conta dos riscos potenciais à saúde e a associação disso a substâncias nocivas ao organismo.

Outro ponto levantado é que o gás de cozinha, conhecido como GLP (gás liquefeito de petróleo), é um combustível perigoso e inflamável.

Autoridades alertam para o risco do acúmulo de gás em ambientes fechados e que ele precisa de manuseio com responsabilidade, além de revisão com frequência.

Discussões em fóruns da internet apontaram que a utilização de fogões a gás sem ventilação adequada podem aumentar o risco de câncer, principalmente em crianças.

Mesmo com aparência inofensiva, o fogão é um perigo em potencial, pois a presença de benzeno, um conhecido carcinógeno, é um dos principais fatores de preocupação de autoridades.

Outro perigo comum é em relação a tubulações antigas, conexões com vedações ruins e válvulas já com tempo de vencimento além da indicação. Em muitos lares, esses problemas passam despercebidos até que uma faísca ou uma simples chama provoque um terrível acidente ou explosão.

