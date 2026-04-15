Duas apostas gabaritam a Lotofácil e cada uma fatura mais de R$ 6 milhões

As dezenas sorteadas que mudaram a vida dos vencedores foram: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23 e 24

Isabella Valverde - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A noite desta terça-feira (14) foi de comemoração para dois apostadores “pés-quentes” que dividiram o prêmio milionário da Lotofácil. No concurso 3661, a sorte sorriu para diferentes cantos do Brasil, transformando uma aposta simples e um bolão em bilhetes premiados com mais de R$ 6 milhões cada.

As dezenas sorteadas que mudaram a vida dos vencedores foram: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 23 e 24.

Ganhadores e Premiação

De acordo com a Caixa Econômica Federal, uma das apostas vencedoras foi realizada de forma digital por um morador de Wenceslau Guimarães (BA). O sortudo baiano registrou um jogo simples de 15 números e levou sozinho a bolada de R$ 6.081.209,01.

Já a segunda parte do prêmio principal foi para a cidade de Ipuaçu (SC), onde um bolão de 50 cotas faturou a mesma quantia, que agora será dividida entre os participantes.

Embora o prêmio principal não tenha caído em solo goiano desta vez, muitos apostadores do estado passaram raspando. Ao todo, 561 apostas em todo o país acertaram 14 números e garantiram um prêmio de R$ 1.850,42. Nas demais faixas, milhares de pessoas também faturaram valores menores com 13, 12 e 11 acertos.

Próximo Sorteio

Como o prêmio máximo foi distribuído, a Lotofácil não acumulou. O próximo sorteio, que acontece na noite desta quarta-feira (15), tem estimativa de prêmio inicial em R$ 2 milhões. Para quem quer tentar a sorte e buscar a “renda extra” milionária, as apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica ou pelos canais eletrônicos da Caixa.

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