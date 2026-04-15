A planta medicinal que alivia dores nos ossos, inflamações no fígado e ajuda nos problemas renais

Muito além do uso tradicional na cozinha, uma parte pouco valorizada dessa planta desperta atenção pelos efeitos atribuídos a ela

Layne Brito - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Nem sempre os ingredientes mais valorizados da natureza estão nas fórmulas caras ou nos produtos difíceis de encontrar. Em muitos casos, eles fazem parte da rotina das pessoas, passam despercebidos no dia a dia e carregam usos tradicionais que atravessam gerações.

É justamente isso que acontece com uma planta bastante conhecida, mas que ainda surpreende quando o assunto é bem-estar.

Embora seja lembrada principalmente pelo fruto, essa espécie também ganhou espaço na medicina popular por causa das folhas, da casca e até do caroço.

Em diferentes contextos, essas partes passaram a ser usadas como apoio em cuidados voltados a desconfortos no corpo, inflamações e ao funcionamento do organismo.

Uso tradicional vai além do que muita gente imagina

A planta em questão é o abacateiro.

Muito além do consumo do abacate, ele também é citado em preparos caseiros que buscam aliviar dores nos ossos, reduzir inflamações e colaborar com o equilíbrio do corpo.

Em usos populares, o chá das folhas costuma ser lembrado como uma alternativa associada ao alívio de desconfortos e à ação anti-inflamatória.

Já outras partes da planta aparecem em receitas tradicionais voltadas ao suporte do fígado e à ajuda no funcionamento dos rins.

Esse interesse cresce principalmente entre pessoas que buscam soluções naturais para complementar os cuidados com a saúde, sem abrir mão de hábitos mais simples.

Cuidado e orientação continuam sendo essenciais

Apesar da fama medicinal, isso não significa que o uso da planta deva ser feito sem critério.

Nem todo produto natural é livre de riscos, principalmente quando há doenças pré-existentes, uso contínuo de medicamentos ou sintomas persistentes.

Por isso, o mais indicado é tratar o abacateiro como um recurso complementar, e não como substituto de acompanhamento médico.

Em casos de dor frequente, suspeita de inflamação no fígado ou problemas renais, a orientação profissional continua sendo indispensável para garantir segurança e evitar complicações.

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