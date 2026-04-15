Quina 7001: ninguém acerta as 5 dezenas e prêmio acumula; veja quanto o próximo vencedor pode faturar

Apesar de o prêmio principal não ter saído, apostas que "bateram na trave" garantiram prêmios em dinheiro

Isabella Valverde - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Os apostadores da Quina terão que esperar um pouco mais para conhecer o novo milionário do país. No concurso 7001, realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta terça-feira (15), ninguém conseguiu gabaritar as cinco dezenas, o que fez com que o prêmio principal acumulasse mais uma vez.

Com o resultado, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio deu um salto. Agora, quem conseguir acertar os cinco números da sorte sozinho poderá embolsar uma bolada estimada em R$ 17 milhões.

Embora a “Quina” não tenha tido ganhadores, as faixas menores de premiação não deixaram os apostadores de mãos abanando.

Como é tradição na modalidade, centenas de pessoas que fizeram a Quadra (04 acertos) garantiram prêmios em dinheiro, levando para casa R$ 9.828,90. Também levaram uma fatia do prêmio aqueles que acertaram o Terno (03 números) e o Duque (02 números).

Os números sorteados no concurso foram: 25, 39, 49, 50 e 53.

Para quem deseja tentar a sorte no próximo concurso e buscar o prêmio acumulado, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Os jogos podem ser registrados em qualquer casa lotérica do país, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial da instituição. Vale lembrar que, na Quina, o apostador pode escolher de 05 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

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