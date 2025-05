Placa chama atenção de ator da Globo que toma atitude na hora

Artista também fez questão de deixar uma reflexão sobre o caso nas redes sociais

Isabella Valverde - 24 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

O ator Nicolas Prattes, de 28 anos, viveu um daqueles momentos em que o instinto fala mais alto que qualquer roteiro.

Enquanto dirigia pelas ruas do Rio de Janeiro, o ator se deparou com uma mulher parada no semáforo, segurando uma placa feita à mão.

Na cartolina, em letras grandes, o pedido era direto: “Me ajuda, estou passando necessidade em casa.”

Ao invés de apenas se comover, Nicolas decidiu fazer algo ali mesmo. Ele pediu a chave Pix da mulher, fez a transferência de R$ 1.300 e compartilhou tudo nos stories do Instagram.

Sem alarde, sem produção, sem selfie — apenas a imagem da placa, o código para doação e depois, o comprovante da quantia enviada.

“Essa trend viraliza?”, escreveu ele, em tom de provocação, como quem questiona o que realmente merece destaque nas redes sociais.

A reação do público foi imediata. Nos comentários e reposts, seguidores elogiaram o gesto, dizendo que atitudes assim falam mais do que qualquer discurso.

Para muitos, o que mais chamou atenção foi a naturalidade com que tudo aconteceu — sem câmera ligada previamente, sem equipe por trás, sem intenção de autopromoção. Foi no susto, no reflexo, no humano.

A identidade da mulher não foi revelada, e talvez nem seja. Mas isso pouco importa. A cena gerou conversa, tocou quem assistiu e serviu de lembrete de que, em tempos de indiferença, ainda existe espaço para quem para o carro, olha no olho e faz o que pode.

Porque às vezes, um gesto simples é exatamente o que alguém precisa para seguir o dia.

