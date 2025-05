Jovem morre após se afogar no Lago Corumbá IV

Ela recebeu primeiros socorros e foi levada até unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 25 de maio de 2025

Jovem morre após se afogar em lago, em Luziânia. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 26 anos, identificada como Beatriz Gomes de Oliveira, morreu após se afogar no Lago Corumbá-IV, no Condomínio Buriti, localizado na região do município de Silvânia. O caso aconteceu na tarde deste domingo (25).

O Corpo de Bombeiros foi acionado em torno de 13h, após ser informado sobre um afogamento e que a vítima estaria sendo levada em um veículo.

O automóvel e a ambulância do Corpo de Bombeiros se encontraram na altura do km 22, na GO-139.

No local, os agentes constataram que a jovem estava tendo uma parada cardiorespiratória.

Ela chegou a receber os primeiros socorros e foi levada até o Hospital Nosso Senhor do Bonfim, localizado na Avenida Dom Bôsco, onde teve o óbito confirmado.

