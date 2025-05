Detran Goiás anuncia que motoristas poderão parcelar licenciamento anual de veículos

Comunicado será feito pelo presidente do órgão, Delegado Waldir, em coletiva de imprensa

Davi Galvão - 26 de maio de 2025

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Motoristas em Goiás poderão parcelar o licenciamento anual de veículos a partir de 2026. O anúncio será feito pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), na manhã desta segunda-feira (26). Outra mudança será também vai beneficiar motoristas que tiverem com débitos em atraso.

O comunicado será feito em uma coletiva de imprensa na sede do Detran, no bairro Cidade Jardim, pelo presidente do órgão, Delegado Waldir.

O primeiro projeto prevê o parcelamento da taxa de licenciamento em até 10 vezes mensais, iguais e sucessivas.

A medida tem como intuito aliviar a carga financeira sobre os contribuintes e reduzir a inadimplência.

Já o segundo projeto oferece remissão fiscal para débitos de licenciamento vencidos entre os anos de 2020 e 2024.

Com isso, os proprietários poderão quitar os valores pagando apenas o índice original referente ao ano de vencimento, sem acréscimos.

