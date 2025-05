Dono de caminhonete é parado pela PRF e reviravolta chama atenção

Caso começou com calote na venda e terminou com abordagem na estrada

Gabriella Licia - 26 de maio de 2025

Toyota Hilux foi ponto central da situação. (Foto: Reprodução)

Um episódio curioso envolvendo a venda de um veículo entre dois estados terminou em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último domingo (19), e está dando o que falar.

O caso teve início em Panambi, no interior do Rio Grande do Sul, e foi parar em Lages, Santa Catarina, após uma reviravolta protagonizada pelo próprio dono da caminhonete.

Segundo a Rádio Progresso, o proprietário de uma revenda de veículos em Panambi vendeu uma Toyota Hilux para um comprador que, apesar de levar o veículo, não efetuou o pagamento conforme o acordado.

Dias se passaram, e a promessa de quitação não se concretizou. Com o prejuízo batendo à porta, o empresário decidiu agir por conta própria.

Ele conseguiu rastrear a caminhonete, que já estava em outro estado, e descobriu que o veículo havia sido levado para Chapecó (SC).

Munido da chave reserva, que havia guardado após a negociação, ele viajou até a cidade catarinense, encontrou a Hilux estacionada e entrou no veículo como se ainda fosse o proprietário — o que, legalmente, ainda era — e deu partida rumo ao Rio Grande do Sul.

A audácia, no entanto, chamou atenção. Quando já estava em Lages (SC), na BR-282, o homem foi interceptado por agentes da PRF, que haviam sido acionados após o desaparecimento da caminhonete ser notado.

Durante a abordagem, o empresário apresentou todos os documentos que comprovavam a posse legal do veículo e explicou o que havia acontecido.

Segundo ele, a venda tinha sido feita, mas o valor não foi pago, o que o motivou a reaver o bem com os meios que ainda tinha.

Após analisarem a documentação e ouvirem o relato, os policiais entenderam que o caso se tratava de um conflito de natureza civil, e não criminal.

O empresário foi liberado no local e seguiu viagem com a Hilux — agora, de volta às suas mãos.

