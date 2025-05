Dono de supermercado em Anápolis é um dos presos por tráfico de drogas

Suspeito foi preso em flagrante durante busca e apreensão no Bairro Vila Jaiara

Samuel Leão - 23 de maio de 2025

Empresário dono de supermercado foi preso pela PC. (Foto: Divulgação/PC)

Dentre os presos pela Polícia Civil (PC) na manhã desta sexta-feira (23), está o proprietário de um supermercado no Bairro Vila Jaiara. Ele foi encontrado sob posse de uma série de entorpecentes, sendo parte de uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas.

A operação, deflagrada pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), por intermédio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic), teve como foco apreender itens que pudessem auxiliar nas investigações.

No entanto, ao chegar ao endereço, os policiais se depararam com ainda mais drogas sob posse do empresário.

Com o auxílio de cães farejadores, ele foi preso em flagrante dentro da própria casa, que está localizada na mesma rua do supermercado.

Além dele, uma outra pessoa suspeita de integrar o mesmo grupo criminoso também foi presa.

RÁPIDAS EXPRESS 🚨 Dono de supermercado em Anápolis é um dos presos por tráfico de drogas Leia: https://t.co/rufhfwQQoQ pic.twitter.com/DD3Yj6Lupc — Portal 6 (@portal6noticias) May 23, 2025

