Netflix anuncia minissérie sobre acidente com Césio-137 em Goiânia

Obra será feita pela produtora Gullane, responsável pela série Senna

Gabriella Pinheiro - 26 de maio de 2025

Local onde ocorreu o trágico acidente do césio -137, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Considerado o maior acidente radiológico do mundo, o acidente com o Césio-137, que ocorreu em Goiânia, em 1987, virará tema de uma minissérie da Netflix. A informação foi divulgada pelo próprio serviço de streaming nesta segunda-feira (26).

No anúncio, a plataforma revelou um pacote com 10 novas produções brasileiras, incluindo séries, filmes, documentários e realitys, filmados em parceria com criadores, diretores e produtores nacionais. A previsão é que todas as obras sejam filmadas até o fim deste ano.

Dentre elas, está “Emergência Radioativa”, que recontará a história do acidente radioativo ocorrido fora de uma usina nuclear, na capital goiana.

A produção é criada pelo premiado escritor, diretor e produtor brasileiro Gustavo Lipsztein, dirigida por Fernando Coimbra e produzida pela produtora Gullane – responsável pela série Senna.

Conforme anunciado, a minissérie abordará a atuação de físicos e médicos na corrida contra o tempo para salvar a vida de milhares de pessoas e da própria cidade.

“Emergência Radioativa resgata, por meio da ficção, um evento histórico quase esquecido no país, mas que diz muito sobre nós enquanto nação. A narrativa tem múltiplos pontos de vista e é liderada pelas vítimas, médicos e físicos — sendo que esses últimos são protagonistas incomuns na nossa dramaturgia. Também é raro termos uma série do gênero thriller que não trate de policiais e bandidos, mas sim de pessoas comuns lidando com um evento extraordinário”, comenta Fernando.

