Matheus, da dupla sertaneja com Kauan, anuncia fim de casamento com modelo após 8 anos

Casal confirmou término em comunicado conjunto nas redes sociais

Folhapress - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor Matheus Aleixo, da dupla sertaneja com Kauan, anunciou neste sábado (2) o fim de seu casamento com a modelo Paula Aires.

O relacionamento durou 14 anos –eles se casaram em 2018. O agora ex-casal tem dois filhos, Davi, 10, e João Pedro, 7.

Em publicação conjunta no Instagram, os dois escreveram que esse tempo teve “amor, admiração, parceria e muita dedicação”.

“Construímos juntos uma família que nos enche de orgulho e uma trajetória marcada por conquistas que sempre levaremos conosco”, disseram.

Como justificativa, o ex-casal afirmara que os caminhos “passaram a seguir direções diferentes”.

“Nossos objetivos individuais já não eram mais os mesmos. O amor não acabou, mas o nosso relacionamento como casal, sim”, completaram.

Eles finalizam pedindo respeito pelo “momento difícil” e que os fãs não compartilhem “ruídos ou inverdades”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias do Brasil e do mundo!