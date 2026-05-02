Matheus, da dupla sertaneja com Kauan, anuncia fim de casamento com modelo após 8 anos

Casal confirmou término em comunicado conjunto nas redes sociais

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Matheus, da dupla sertaneja com Kauan, anuncia fim de casamento com modelo após 8 anos
(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor Matheus Aleixo, da dupla sertaneja com Kauan, anunciou neste sábado (2) o fim de seu casamento com a modelo Paula Aires.

O relacionamento durou 14 anos –eles se casaram em 2018. O agora ex-casal tem dois filhos, Davi, 10, e João Pedro, 7.

Em publicação conjunta no Instagram, os dois escreveram que esse tempo teve “amor, admiração, parceria e muita dedicação”.

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“Construímos juntos uma família que nos enche de orgulho e uma trajetória marcada por conquistas que sempre levaremos conosco”, disseram.

Como justificativa, o ex-casal afirmara que os caminhos “passaram a seguir direções diferentes”.

“Nossos objetivos individuais já não eram mais os mesmos. O amor não acabou, mas o nosso relacionamento como casal, sim”, completaram.

Eles finalizam pedindo respeito pelo “momento difícil” e que os fãs não compartilhem “ruídos ou inverdades”.

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