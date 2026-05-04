Henrique e Juliano mostram como escaparam de congestionamento quilométrico após show em Goiânia

Dupla saiu do Estádio Serra Dourada, onde tocaram parte da turnê "Manifesto Musical"

Natália Sezil - 03 de maio de 2026

Henrique e Juliano mostraram como “fugiram” de congestionamento após tocarem show em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A dupla Henrique e Juliano usou as redes sociais para mostrar como conseguiram escapar de um congestionamento quilométrico após terminarem um show em Goiânia, na noite deste sábado (02).

Os irmãos se apresentaram no Estádio Serra Dourada, como parte da turnê “Manifesto Musical”, que ainda deve passar por cidades como Belo Horizonte e São Paulo.

Nos stories do perfil da dupla no Instagram, as vozes de sucessos como “Cuida bem dela” e “Última saudade” exibiram o longo engarrafamento da região.

Compartilharam, então, que preferiram optar pelas motos para deixar para trás o fluxo lento de veículos. Quem gravou o momento foi a garupa de Juliano. Por isso, ele quase não aparece.

Henrique, por outro lado, acena, gesticula e ri para a câmera. Ele chega a apontar o Serra Dourada, onde é possível observar, de longe, a estrutura do palco ainda montada.

No Instagram, a dupla escreveu que “Goiânia cantou junto, viveu junto, sentiu junto. Olho no olho, abraço apertado, voz embargada. Não teve palco e plateia… teve a gente”.

O show na capital de Goiás contou com participações de Léo Foguete e Felipe & Rodrigo.

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