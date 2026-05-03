Filmes para quem gostou de assistir “O Diabo Veste Prada 2” no cinema para ver em casa

Com o retorno de Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton e Nigel Kipling em “O Diabo Veste Prada 2”, muita gente saiu do cinema querendo continuar no mesmo universo de moda, ambição e bastidores profissionais.

A sequência estreou exclusivamente nos cinemas em 1º de maio de 2026 e reuniu Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, além do diretor David Frankel e da roteirista Aline Brosh McKenna, nomes ligados ao filme original.

Para quem gostou do clima da produção, alguns filmes ajudam a prolongar essa experiência em casa.

O Diabo Veste Prada

Antes de tudo, vale revisitar o longa de 2006. A história acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista que entra no exigente mundo da moda ao trabalhar com Miranda Priestly.

O filme segue atual por tratar de carreira, vaidade, poder e escolhas pessoais em um ambiente competitivo.

A seguir, estão os filmes recomendados para quem gostou do lançamento nos cinemas:

1. Os Delírios de Consumo de Becky Bloom

A produção acompanha uma jornalista que tenta equilibrar o sonho profissional com uma relação complicada com o consumo.

É uma boa opção para quem busca moda, humor e personagens tentando amadurecer diante das próprias escolhas.

2. Um Senhor Estagiário

Com Anne Hathaway e Robert De Niro, o filme troca as revistas de moda por uma empresa moderna, mas mantém o olhar sobre trabalho, pressão e liderança.

A trama é leve, elegante e conversa bem com quem gosta de histórias sobre mulheres competentes em ambientes exigentes.

3. Julie & Julia

Para quem quer ver Meryl Streep em outro papel marcante, “Julie & Julia” é uma escolha certeira.

O filme fala sobre reinvenção, vocação e persistência, com uma narrativa delicada e envolvente.

4. Legalmente Loira

Elle Woods também enfrenta julgamentos em um espaço que tenta reduzi-la às aparências.

Assim como Andy, ela precisa provar que estilo e inteligência podem caminhar juntos.

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