Brasileira mostra o que acontece nos EUA com quem morre e deixa dívidas

Tipo de venda também pode acontecer por outros motivos, como divórcio, dificuldades financeiras ou quando uma pessoa idosa precisa se mudar para uma casa de repouso

Jordana Viana - 03 de maio de 2026

Brasileira mostra como funciona a prática comum nos EUA (Foto: Reprodução)

Muitas pessoas passam a vida acumulando dívidas e, em alguns casos, acabam deixando débitos após a morte. No Brasil, esse tipo de situação costuma envolver inventário, herança e possíveis cobranças sobre o patrimônio deixado pelo falecido.

Nos Estados Unidos da América (EUA), porém, existe uma prática que chama a atenção de quem não está acostumado com a realidade do país. Uma brasileira que mora em território norte-americano mostrou que, quando uma pessoa morre deixando bens e, em alguns casos, dívidas. A família pode recorrer a uma alternativa bastante comum por lá: a chamada Estate Sale.

Apesar de lembrar uma venda de garagem, a Estate Sale funciona de forma mais estruturada. Trata-se de uma grande liquidação realizada dentro da própria residência, com portas abertas para que interessados possam comprar praticamente tudo o que estiver no imóvel.

Esse tipo de venda também pode acontecer por outros motivos, como divórcio, dificuldades financeiras ou quando uma pessoa idosa precisa se mudar para uma casa de repouso. Em geral, a ideia é transformar os bens em dinheiro e esvaziar o imóvel.

Segundo a brasileira, uma empresa especializada costuma ser contratada para organizar todo o processo. Os profissionais avaliam os itens da casa, definem os valores e preparam o ambiente para receber os compradores.

A venda costuma durar entre dois e três dias. Durante esse período, os visitantes podem circular pela residência e escolher móveis, roupas, utensílios domésticos, objetos de decoração e outros itens disponíveis.

Os preços variam conforme o estado de conservação e o valor de cada bem. No entanto, a internauta explicou que, no último dia da Estate Sale, os descontos podem chegar a 70%, justamente para evitar que sobrem objetos dentro do imóvel.

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