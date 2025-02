Tem comida sobrando na geladeira? Aprenda 6 pratos incríveis e não desperdice nada

Com pequenas mudanças, sobras de comida podem se transformar em pratos surpreendentes, econômicos e ideais para o dia a dia

Ruan Monyel - 01 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Captura de tela)

Desperdiçar alimentos é coisa do passado! Afinal, com um pouco de imaginação, você pode transformar sobras do almoço ou jantar em pratos incríveis que ninguém diria serem reaproveitados.

Essa prática não apenas evita o desperdício, mas também traz criatividade para a sua cozinha.

Além de economizar, você pode criar refeições que agradam a todos e ainda ajudam na sustentabilidade. Abaixo, separamos seis ideias fáceis para transformar sobras em pratos deliciosos e práticos para o dia a dia.

6 pratos fáceis para aproveitar sobras de comida

1. Bolinho de arroz

Quem resiste a um bolinho crocante por fora e macio por dentro? Por isso, não desperdice sobras de arroz! Com elas, você pode criar um petisco irresistível para acompanhar saladas, molhos ou até servir como entrada em reuniões de amigos.

2. Cuscuz de frango

As sobras de frango ganham uma nova vida nesse prato colorido e versátil. Dessa forma, o cuscuz se torna uma ótima opção para quem busca praticidade.

Ele combina muito bem com salada verde e pode ser servido tanto quente quanto frio, sendo ideal para refeições rápidas ou piqueniques.

3. Pizza de pão amanhecido

Nada mais prático e delicioso! Portanto, não jogue fora o pão do dia anterior. Com ele, molho, queijo e os ingredientes que você tiver na geladeira, dá para fazer uma pizza caseira cheia de sabor. Assim, você aproveita tudo sem desperdício.

4. Omelete recheada

Sobras de carne, legumes ou até mesmo arroz podem ser a base para uma omelete recheada deliciosa. Além de ser fácil e rápida de fazer, ela combina com salada, arroz branco ou até pão torrado para um café da manhã reforçado.

5. Torta salgada de liquidificador

Esse clássico da cozinha caseira é perfeito para reaproveitar qualquer tipo de sobra: frango, legumes, queijo ou presunto. Por isso, se você está em busca de algo versátil, a torta de liquidificador é uma excelente escolha.

Fica ainda melhor quando acompanhada por uma salada fresca e um molho de ervas.

6. Pudim de pão

As sobras de pão podem se transformar em um pudim cremoso e doce, ideal para sobremesas de domingo. Dessa maneira, você evita o desperdício e cria uma sobremesa que agrada a todos.

Sirva com uma calda de caramelo ou frutas frescas para um toque especial.

Além de deliciosos, esses pratos são uma forma prática de economizar e evitar desperdício. Por fim, você não precisa abrir mão do sabor ao reaproveitar alimentos de maneira inteligente.

