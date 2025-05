Moradores já iniciam preparativos para 19ª edição de Festival Italiano de Nova Veneza

Evento virou tradição em Goiás e tem expectativa de reunir 120 mil pessoas nos quatro dias de programação

Paulo Roberto Belém - 17 de maio de 2025

19ª edição de Festival Italiano de Nova Veneza acontece em junho (Foto: Divulgação)

Um, evento que virou tradição em Goiás o Festival Italiano de Nova Veneza, já está sendo preparado pela organização que empenha moradores do município que já estão trabalhando para deixar tudo pronto para junho.

A 19ª edição será realizada entre os dias 05 e 08 de junho e uma equipe de 30 pessoas do principal restaurante da festividade já está ralando, desde o início de maio, nos cortes, temperos e porcionamento das 25 vacas adquiridas para o festival.

Pratos

Ao lado da carbonara, da polenta frita e da bolonhesa, a porpeta é um dos pratos mais pedidos, e precisamos nos antecipar muito para fazer as milhares de pelotas de carne”, explica a chef de cozinha e responsável pelo Cantina da Nonna, restaurante oficial do festival.

Vânia Alves ainda antecipa o preparo 2,5 toneladas de frango. “As carnes são cortadas, temperadas, porcionadas e congeladas agora, pois não teríamos tempo hábil para desossar, moer e cozinhar as pelotas no dia. Todo o restante é fresco. O macarrão é cozido no dia e os molhos também preparados na hora”, explica.

Outras frentes

Produção que precisa dos ingredientes típicos da culinária italiana e o planejamento nessa questão é essencial. No campo, produtores fazem plantios para atender a demanda para cerca de 120 mil pessoas que devem passar pelo festival, segundo a organização.

Preparação que também acontece pensando na programação musical do evento. Desde fevereiro deste ano, 38 estudantes do primeiro ao quinto ano da Escola Municipal Militarizada Frain Faquim estão se reunindo para os ensaios. Elas fazem parte do coral Vocini di Veneza, criado para o Festival Italiano de Nova Veneza.

Outra frente realizada antes da data são as aulas de italiano, nas quais os alunos se preparam para participar da liturgia da missa bilingue de abertura. Tudo para tornar o ambiente ainda mais italiano.

Localização

Nova Vezena fica cerca de 30 quilômetros de Goiânia e pode ser acessada pelas rodovias GO-462 ou GO-222. De Anápolis, o acesso também é pela GO-222, saindo pela região Oeste pela Avenida Pedro Ludovico e a distância estimada é de 45 quilômetros.

A estrutura é montada bem na região central da cidade e envolve barracas, tendas e espaço social. A segurança é feita pela Polícia Militar (PM) e por empresa privada, tudo para tornar o evento ainda mais seguro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!