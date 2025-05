Onde assistir à final da Champions League em Goiânia

Bares da capital se preparam para transmitir a partida entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão

Thiago Alonso - 30 de maio de 2025

Pessoas assistindo futebol no Portão 62. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Paris Saint-Germain e Inter de Milão se enfrentam, neste sábado (31), em uma final histórica que marca o último jogo da UEFA Champions League.

Com isso, fãs de futebol se preparam para assistir à partida, que será realizada a partir das 16h, sendo que alguns estabelecimentos de Goiânia já se prepararam para exibir a disputa.

Lado Leste Cervejaria

Dentre as localidades que vão transmitir o jogo está a Lado Leste Cervejaria (@ladolestecervejaria), localizada no Setor Leste Universitário. Apesar do horário do confronto estar marcado para 16h, o estabelecimento será aberto às 15h, como forma de aquecimento para a partida.

A cervejaria promete chopp e cervejas geladas durante toda a noite, além de petiscos que servem como acompanhamento entre um lance e outro.

Cinema

O cinema Moviecom, do Buriti Shopping, também irá transmitir a partida entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão, com ingressos que custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Ainda que o jogo se inicie às 16h, a sala de exibição terá início às 15h30, período em que os torcedores podem se preparar até a bola rolar na Champions League.

Officina Cervejaria

Torcedores também podem assistir ao jogo na Officina Cervejaria (@officinacervejaria), localizada no Setor Bela Vista, região Sul da capital, que irá realizar a exibição.

O estabelecimento abrirá às 11h, em horário normal, oferecendo também drinks, cervejas e chopp trincando.

Portão 62

No Setor Marista, o bar Portão 62 (@portao62) também realizará a exibição do jogo que marca a final da Champions League.

A abertura será às 12h, com funcionamento normal às 16h, durante a partida, até 00h, período em que o público poderá aproveitar drinks, cervejas e chopps.

Bar Glória

Por fim, para quem procura comer bem enquanto acompanha cada lance entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão, o Bar Glória (@portao62), no Setor Sul, promete um cardápio completo com pratos, petiscos e, claro, bebida de ótima qualidade. O funcionamento será das 11h30 às 00h, com a exibição rolando a partir das 16h.

