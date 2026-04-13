Ginásio da Vila Brasília é entregue em Aparecida, marcando novo momento para o basquete em Goiás

Espaço revitalizado amplia estrutura esportiva e passa a sediar treinos e competições na cidade

Da Redação - 13 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Secom Aparecida)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia entregou a reforma do Ginásio de Esportes da Vila Brasília, que passa a integrar a estrutura esportiva local com foco no desenvolvimento do basquete.

A inauguração ocorreu no domingo (12) e contou com a presença do prefeito Leandro Vilela (MDB), além de autoridades, representantes do esporte e moradores da região.

O espaço foi completamente revitalizado por meio de parceria entre o poder público estadual, a administração municipal, a iniciativa privada e as Obras Sociais Bezerra de Menezes.

Entre as melhorias estão novo piso adequado para a prática profissional, pintura e instalação de telas de proteção.

Durante a solenidade, a gestão destacou a importância da união entre diferentes setores para viabilizar a obra e ampliar o acesso da população ao esporte.

O evento também marcou o lançamento do time profissional Javalis do Cerrado, que representará Goiás em competições nacionais, fortalecendo a presença do basquete na região.

Antes da partida principal, o público acompanhou um jogo entre equipes de base.

Na sequência, o ginásio recebeu uma partida profissional, simbolizando o início das atividades na nova estrutura.

Moradores e familiares de atletas destacaram a importância do espaço, que oferece mais segurança e qualidade para a prática esportiva, além de incentivar a participação de jovens.

Atletas locais também avaliaram positivamente o ginásio, que agora reúne melhores condições para treinos e competições, contribuindo para o crescimento do basquete em Aparecida.

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