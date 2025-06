Pai de Rihanna morre aos 70 anos nos Estados Unidos

Folhapress - 31 de maio de 2025

Pai da cantora morreu aos 70 anos *Foto: Reprodução/Instagram)

ANA CORA LIMA – Ronald Fenty, pai da cantora Rihanna, morreu aos 70 anos em Los Angeles, Estados Unidos após enfrentar uma doença não divulgada. A informação foi confirmada por fontes próximas à família ao site TMZ.

Ronald e Rihanna tiveram uma relação conturbada ao longo dos anos, mas vinham se reaproximando recentemente. Em 2023, ele declarou estar radiante com a notícia de que a filha teria seu segundo filho com A$AP Rocky e disse estar ansioso para participar da vida do neto.

Ronald Fenty teve três filhos com a ex-esposa Monica Braithwaite — Rihanna, Rajad e Rorrey. O casal se separou em 2002, pouco antes de a carreira da artista decolar.

Ainda de acordo com o TMZ, na última quarta-feira (28), o filho Rajad foi visto chegando ao Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles. Segundo funcionários, Rihanna, que está grávida do terceiro filho, também visitou o pai durante a internação, que durou algumas semanas. Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre a morte do pai.