Gripe aviária se aproxima de Goiás e Zoológico de Goiânia vira foco de atenção; veja o que diz Prefeitura

Portal 6 reivindicou posicionamento do parque diante do fechamento do Zoo de Brasília no fim de junho

Paulo Roberto Belém - 04 de junho de 2025

Zoológico de Goiânia segue com funcionamento normal (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Apesar de nenhum caso ter sido registrado em Goiás, a gripe aviária (H5N1) chegou perto do estado, com a confirmação de um registro da doença em um pássaro, o que ocasionou o fechamento do Zoológico de Brasília.

Estando a pouco mais de 200 quilômetros de lá, um local que fica em evidência é o Zoológico de Goiânia, localizado na região central de capital, por ser um espaço urbano que abriga certa quantidade de aves.

Para apurar a realidade quanto à preocupação com o vírus e a fim de evitar especulações, o Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Goiânia nesta quarta-feira (04).

Decisão

Segundo a Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (SEGENP), pasta que responde pelo local, disse que diante do atual cenário, não há previsão de fechamento do parque.

O órgão informou que não há registro de casos confirmados de gripe aviária (H5N1) na capital, justificando a decisão de funcionamento.

Complementaram que mantêm monitoramento contínuo e rigoroso das aves do Zoológico de Goiânia e que seguem em contato permanente com as autoridades de defesa agropecuária.

Sendo assim, permanece o funcionamento normal “com atenção redobrada às condições sanitárias e orientações técnicas”.

Confirmação em Brasília

O parque brasiliense foi fechado para visitação desde o final de maio, quando foi confirmado no dia 28 do último mês que um pássaro irerê foi encontrado morto no local.

Há informação de que a ave não fazia parte da população animal do zoo e que, inclusive, uma pomba teria sido encontrada morta. Esta também não seria moradora do espaço.

Segue a íntegra da nota:

A Secretaria Municipal de Gestão de Negócios e Parcerias (SEGENP) informa que mantém monitoramento contínuo e rigoroso das aves do Zoológico de Goiânia. Até o momento, não há registro de casos confirmados de gripe aviária (H5N1) na capital. O Zoológico segue em contato permanente com as autoridades de defesa agropecuária, adotando todas as medidas de prevenção e controle recomendadas, com foco na proteção da fauna e da saúde pública. Diante do atual cenário, não há previsão de fechamento do parque, permanecendo o funcionamento normal, com atenção redobrada às condições sanitárias e orientações técnicas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!