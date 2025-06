Carros baratos que aguentam firme a correria do dia a dia e ainda economizam

Anna Júlia Steckelberg - 03 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Se você acorda cedo, enfrenta trânsito, busca os filhos na escola, corre atrás do trabalho e ainda precisa passar no mercado antes de voltar para a casa, já sabe: ter um carro confiável faz toda a diferença. Mas com os preços dos modelos 0 km passando fácil dos R$ 80 mil até nas versões mais simples, o sonho do carro próprio parece cada vez mais distante. Será?

A boa notícia é que sim, ainda dá para dirigir um carro bom, bonito e funcional sem vender um rim. A solução? Olhar com carinho para o mercado de seminovos.

Modelos como o Volkswagen Virtus Comfortline 2021 mostram que dá para ter conforto e desempenho pagando menos. Com motor 1.0 TSI de 128 cv e câmbio automático de seis marchas, ele oferece um rodar suave e econômico. Além disso, vem com chave presencial, central multimídia e ar digital, e tudo isso por cerca de R$ 81 mil.

Para quem preza por confiabilidade, o Toyota Yaris XLS 2019 é um verdadeiro guerreiro urbano. Compacto por fora, espaçoso por dentro, vem com sete airbags, teto solar e câmbio CVT que casa bem com o motor 1.5 flex. Segundo a FIPE, sai por R$ 79,8 mil.

Se o seu estilo é mais “vida outdoor”, o Hyundai IX35 2019 pode ser a pedida certa. Um SUV médio com motor 2.0 flex de 167 cv, ideal para cidade e estrada. A versão Launch Edition ainda vem com teto panorâmico e lanternas em LED, por cerca de R$ 89 mil.

E se quiser um toque de sofisticação, o Caoa Chery Arrizo 6 GSX 2021 surpreende com seu visual moderno e motor 1.5 turbo. Teto solar e painel digital completam o pacote, por R$ 85,5 mil.

Agora, se o orçamento está mais folgado, o Volkswagen T-Cross Highline 2020 é o rei do custo-benefício. Com motor 1.4 turbo, acabamento de primeira e ótima dirigibilidade, custa R$ 105,8 mil, mais caro, sim, mas entrega um carro quase premium.

No fim das contas, pesquisar é a chave. O mercado de usados está cheio de boas oportunidades para quem busca economia sem abrir mão da qualidade.

