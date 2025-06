Onde assistir Grêmio x Corinthians pelo Brasileirão nesta quinta-feira (12)

Bola vai rolar a partir das 20h na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Augusto Araújo - 10 de junho de 2025

Grêmio recebe o Corinthians nesta quinta-feira (12). (Foto: Reprodução/ Instagram)

Ainda sem empolgarem no Brasileirão, Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (12), em partida válida pela 12ª rodada da competição.

A bola vai rolar a partir das 20h na Arena do Grêmio, localizada em Porto Alegre. Davi de Oliveira Lacerda (ES) irá comandar a equipe de arbitragem.

O Imortal passa por um bom momento recente. Nas últimas três partidas, somando Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, conseguiu vencer.

A vitória mais recente foi no dia 1º de junho. O time foi até a casa do Juventude e saiu com o 2 a 0 no placar. Braithwaite (de pênalti) e Cristian Oliveira balançaram as redes para o Tricolor.

Dessa forma, o Grêmio subiu para a 12ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos. Já o Alviverde se encontra na vice-lanterna, com apenas 8 pontos em 11 jogos.

Fase morna

Por outro lado, o Timão vem em um momento desanimador. Nas últimas três partidas, não conseguiu vencer, somando uma derrota e dois empates.

O mais recente foi um 0 a 0 diante do Vitória, jogando em casa, na Neo Química Arena, no dia 1º de junho.

Dessa forma, o Corinthians caiu para 11º no Brasileirão, com os mesmos 15 pontos do Grêmio. No entanto, por ter saldo melhor (-2 contra -3), fica uma colocação acima dos rivais desta quinta-feira (12).

O Leão da Barra, por outro lado, ocupa o 16º lugar, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Além disso, fez apenas 10 pontos em 11 jogos.

Onde assistir Grêmio x Corinthians pelo Brasileirão nesta quinta-feira (12)

O Premiere fará a transmissão do confronto, pelo sistema de pay-per-view, assim como o plataforma de streaming Globoplay.

Além disso, os fãs poderão acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo site do Globo Esporte e pela plataforma do Placar UOL.

