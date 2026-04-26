Onde assistir Atlético-MG x Flamengo neste domingo (26) pela Série A do Brasileirão

Em alta na temporada, Rubro-Negro visita um Galo pressionado por oscilações e pela proximidade com a parte de baixo da tabela

Gustavo de Souza -
Onde assistir Atlético-MG x Flamengo neste domingo (26) pela Série A do Brasileirão
(Imagem: Ilustração/Portal 6)

Atlético-MG e Flamengo medem forças neste domingo (26), às 20h30, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado na Arena MRV, em Belo Horizonte, e coloca frente a frente dois pesos-pesados do futebol nacional.

Os cariocas chegam à capital mineira em grande fase. A equipe comandada por Leonardo Jardim acumula seis vitórias consecutivas, sendo duas pela Libertadores, uma pela Copa do Brasil e três pelo Brasileirão.

Num recorte maior, o Rubro-Negro coleciona, em 13 jogos, uma derrota, dois empates e 10 vitórias.

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O Atlético-MG, por outro lado, tenta encontrar regularidade. A campanha do Galo tem sido marcada por altos e baixos, tanto nas competições de dentro quanto nas de fora do Brasil.

Na Sul-Americana, os mineiros somam uma vitória e uma derrota no Grupo B. Já no Brasileirão, vem de derrotas para Santos e Coritiba, ambas fora de casa.

Onde assistir Atlético-MG x Flamengo neste domingo (26) pela Série A do Brasileirão

Data: domingo, 26 de abril de 2026

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay per view)

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Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e repórter do Portal 6.

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