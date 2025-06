Prefeitura de Aparecida de Goiânia abre vagas para cursos gratuitos na área da beleza; confira

Há oportunidades para diferentes áreas de atuação e aulas começarão em agosto

Gabriella Pinheiro - 10 de junho de 2025

Prefeitura de Aparecida de Goiânia abre vagas para cursos profissionalizantes gratuitos para mulheres. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia abriu, nesta terça-feira (10), as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos exclusivos para o público feminino.

As interessadas devem se inscrever, de forma on-line, até a próxima quarta-feira (11), das 8h às 17h, na sede da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que fica na Rua 12, no Parque Santa Cecília, em Aparecida.

Conforme a Administração Municipal, não há limites para vagas e as candidatas devem apresentar documentos pessoais, além de comprovante de endereço.

Há cursos para as áreas de Alongamento de unhas e design (vespertino | 80 horas/aula); Manicure e pedicure: do básico ao intermediário (noturno | 80 horas/aula); Cabeleireiro e escovista (vespertino | 80 horas/aula); Design de sobrancelhas e henna (noturno | 80 horas/aula); Oratória (vespertino | 40 horas/aula) e Estratégias de divulgação de produtos nas redes sociais (noturno | 40 horas/aula).

As aulas terão início em agosto e os cursos serão realizados em parceria com o Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec), Programa Goiás Social e Universidade Federal de Goiás (UFG).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!