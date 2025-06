Entregador revela técnica esperta para não precisar arremessar encomendas

Depois de alguns problemas, ele desenvolveu um método que vai deixar qualquer um esperando pedido mais tranquilo

Magno Oliver - 12 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Com o crescimento das compras online e dos serviços por aplicativo, a entrega de encomendas virou rotina na vida dos brasileiros. Assim, o serviço dos entregadores triplicou consideravelmente.

No entanto, existe um problema recorrente que muita gente não comenta: a forma como os pacotes são entregues nas casas.

Assim, muitos entregadores, diante da falta de interfone ou ausência de pessoas para receber, acabam arremessando as embalagens por cima do portão. Com isso, o número de pedidos de troca ou reembolso por danos físicos à mercadoria quadruplicou nos últimos meses.

Foi então que um entregador desenvolveu uma técnica que recebeu elogios e gorjetas de vários clientes que recebiam seus pedidos.

Um entregador viralizou nas redes sociais com uma criação que foi só elogios de colegas de trabalhos e clientes que fazem compras online.

Cansado de passar por problemas com entregas danificadas, ele criou um dispositivo com linha e paciência para entregar os pedidos das pessoas.

“Olha só, como não pode jogar a embalagenzinha, então vamos fazer de outro jeito para o cliente. Vamos pendurar”, explica o entregador em vídeo publicado na página do Metrópoles.

Adriano Beraldo, é um entregador já experiente. Na cena, ele mostra que existem técnicas para não precisar jogar as entregas nas casas das pessoas que estão ausentes quando ele chega para fazer o delivery.

Assim, ele ensina que basta apenas amarrar bem o pacote com um barbante, colocar do lado de dentro da casa e amarrá-lo atrás no portão.

Nos comentários, Adriano recebeu muitos elogios pela criatividade, mas também críticas sobre um ponto falho. Um seguidor comentou que assim seria fácil alguém roubar o conteúdo sem precisar de muito esforço. O entregador então respondeu: “Não, amigo, nunca aconteceu isso comigo em oito anos de entrega”.

Confira o vídeo completo do truque de gênio

