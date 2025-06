Prefeitura de Goiânia disponibiliza 6,2 mil novas vagas em Cmeis e escolas na sexta (13) e sábado (14); veja como conseguir

Do total, estão sendo destinadas 2,3 mil para Educação Infantil e outras 3,9 mil para Ensino Fundamental

Gabriella Pinheiro - 12 de junho de 2025

(Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil)

A Prefeitura de Goiânia vai realizar um mutirão com 6,2 mil novas vagas na rede municipal de ensino na próxima sexta-feira (13) e sábado (14).

Do total das oportunidades disponíveis, 2,3 mil são para a Educação Infantil e outras 3,9 mil serão destinadas ao Ensino Fundamental.

Segundo a Administração Municipal, a ação tem como objetivo facilitar o acesso das famílias, com atendimento em cinco pontos estratégicos da capital.

De acordo com o Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), o mutirão ainda vai orientar as famílias com mapas, linhas de ônibus e possibilidades alternativas. O intuito é que as atividades ajudem a ocupar, pelo menos, 50% das vagas ociosas.

Vale salientar que é necessário que os pais devem levar certidão de nascimento e carteira de vacinação das crianças.

Locais de atendimento do mutirão:

CRE Brasil de Ramos Caiado (Rua Professor Lázaro Costa, Q.167, Lt.10 – Cidade Jardim

CRE Central (Rua 243, Q.77, Lts.26-29 – Leste Universitário

CRE Jarbas Jayme (Rua C-75, QD. APM, Lt. APM – Setor Sudoeste

CRE Maria Helena Batista Bretas (Avenida Goiás Norte, Q. 68, Lt.01 – Setor Urias Magalhães

CRE Maria Thomé Neto (Rua C-165, Qd.588, Lt. APM – Nova Suíça

