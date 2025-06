Leonardo surpreende Poliana Rocha com carro de R$ 460 mil após Dia dos Namorados

Dois dias após o Dia dos Namorados, Poliana Rocha, de 48 anos, foi surpreendida com um presente de alto padrão: um Toyota SW4, SUV de sete lugares avaliado em até R$ 460 mil. O carro foi dado por seu marido, o cantor Leonardo, de 61 anos, e exibido por ela nas redes sociais na tarde de sexta-feira (13).

“Obrigada, meu amor. Não tenho palavras para te agradecer”, escreveu a jornalista ao compartilhar vídeos nos stories, mostrando o veículo na garagem de casa. O modelo entregue a Poliana seria da versão Diamond 7L, a mais completa da linha, com valor estimado na tabela Fipe de R$ 460 mil.

O presente veio logo após uma data especial para o casal, que está junto há quase três décadas. Na noite do Dia dos Namorados, Leonardo já havia enviado um buquê de flores e escrito uma carta romântica, mesmo estando em viagem de trabalho. “Poliana, meu amor, minha eterna namorada e companheira. Feliz Dia dos Namorados. Estou aqui trabalhando, mas com você no coração. Te amo cada dia mais”, declarou o cantor.

Casados desde 1995, os dois mantêm uma relação marcada por altos e baixos, mas também por constantes gestos de carinho públicos. Poliana costuma dividir com os seguidores momentos íntimos do casal, além de interações com o filho Zé Felipe, fruto do casamento com o sertanejo.

Apesar da vida a dois estar sob os olhos do público, o presente luxuoso reforça o estilo de vida do casal, que gosta de celebrar datas especiais de forma grandiosa. Em outros anos, Leonardo também presenteou a esposa com viagens e joias. O carro novo agora entra para a lista de registros de sua rotina compartilhada com mais de 10 milhões de seguidores.