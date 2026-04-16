Advogado explica: os tipos de dívida que a lei diz que brasileiros não são obrigados a pagar

Situações específicas podem impedir cobrança, segundo especialista em dívidas bancárias

Gabriel Yuri Souto - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Dívidas que a lei não obriga a pagar ainda geram confusão entre muitos brasileiros. Muita gente acredita que toda cobrança precisa ser quitada sem discussão. No entanto, a legislação prevê casos em que o consumidor pode contestar, revisar ou até impedir a cobrança.

O advogado Macel Guimarães, do perfil @macelguimaraes.adv, explica que algumas empresas cobram valores sem comprovação ou com excesso. Nesses casos, o consumidor pode reagir e evitar prejuízo.

Dívida vendida sem comprovação pode ser questionada

Empresas podem comprar dívidas, mas precisam provar esse direito. Para isso, devem apresentar o contrato de cessão de crédito.

Sem esse documento, a empresa não comprova a origem da cobrança. Assim, o consumidor pode questionar a dívida na Justiça e exigir a comprovação.

Dívida prescrita perde força de cobrança

A dívida também perde força quando o prazo legal expira. Em geral, esse prazo é de cinco anos.

Após esse período, o credor não pode cobrar judicialmente. Além disso, cobranças insistentes podem gerar questionamentos. Por isso, o consumidor deve sempre verificar a data da dívida.

Juros abusivos podem ser revisados

Quando o valor cresce de forma exagerada, o consumidor pode agir. Dívidas que dobram de valor, por exemplo, indicam possível abuso.

Nesses casos, o consumidor pode pedir revisão do contrato. A Justiça pode analisar os juros e, se encontrar irregularidade, reduzir o valor.

O que fazer antes de pagar

Antes de pagar qualquer cobrança, o consumidor deve conferir as informações. O ideal é solicitar documentos que comprovem a dívida.

Além disso, é importante analisar valores, datas e encargos. Se surgir dúvida, buscar orientação jurídica ajuda a evitar erro.

Informação protege o consumidor

Macel Guimarães reforça que conhecer a lei faz diferença. Quem entende seus direitos consegue identificar abusos com mais facilidade.

Por isso, saber quando contestar uma cobrança ajuda a proteger o bolso e evita pagamentos indevidos.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Macel Guimarães | Advogado Bancário (@macelguimaraes.adv)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!