Ruan Monyel - 14 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Apple Home)

Remover o pó de casa é uma tarefa constante e uma verdadeira frustração, afinal, parece que não importa o quanto você limpe, ele sempre volta.

Muitas pessoas recorrem ao aspirador de pó ou ao espanador para tentar eliminar essa sujeira, mas poucos sabem que esses métodos não são os mais eficazes.

O espanador, por exemplo, tende a espalhar o pó para o ar, enquanto o aspirador pode não alcançar todos os cantos e deixar o ambiente sujo.

A boa notícia é que existe um segredo simples e eficiente para remover o pó e blindar as superfícies: usar um pano de microfibra levemente umedecido em água e vinagre.

Não é o aspirador nem o espanador – veja o segredo para remover pó de forma eficiente

Embora pareça loucura, esse método funciona porque o pano de microfibra possui fibras que atraem e retêm o pó, em vez de simplesmente espalhá-lo.

Além disso, o vinagre ajuda a eliminar as partículas de sujeira e cria uma camada que dificulta que a poeira se acumule novamente.

Os panos de microfibra são ideais porque conseguem atrair as partículas de pó e as retém nas fibras, removendo a sujeira por completo.

Para preparar a solução de limpeza, basta misturar 200ml de água com 50ml de vinagre branco em um borrifador, e então, borrife levemente a mistura no pano.

Agora basta passar sobre os móveis, superfícies e objetos acumuladores de pó, como prateleiras, eletrônicos, mesas e escrivaninhas.

A ação do vinagre ajuda a dissolver as partículas de poeira, enquanto o pano retém o pó, impedindo que ele volte a circular no ar.

Além de ser eficiente, essa técnica é econômica e sustentável, afinal, não utiliza produtos químicos agressivos para fazer a limpeza. Experimente esse método e veja como remover o pó de casa é fácil.

