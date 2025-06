Os 6 piores acidentes aéreos dos últimos anos (causaram forte comoção)

Cada um desses episódios nos lembra da necessidade de constante vigilância, investimento em segurança e protocolos rígidos

Pedro Ribeiro - 15 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/X)

Na manhã de 12 de junho de 2025, o mundo parou diante da notícia de acidente aéreo que chocou a todos.

Um avião da Air India, com destino a Londres, caiu poucos minutos após decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia.

Com 242 pessoas a bordo, apenas um passageiro sobreviveu. O impacto foi tão violento que o avião colidiu com prédios, deixando também vítimas no solo.

Ao todo, mais de 290 pessoas morreram, gerando uma comoção nacional e internacional.

Este episódio chocante nos lembra que, apesar dos avanços na aviação, tragédias ainda acontecem e deixam cicatrizes profundas.

Neste texto, vamos relembrar outros acidentes aéreos marcantes que ocorreram nos últimos anos.

Casos que, por suas circunstâncias, número de vítimas ou impacto global, se tornaram difíceis de esquecer.

1. Colisão nos Estados Unidos (2025)

Pouco tempo antes do acidente na Índia, os Estados Unidos já haviam enfrentado uma tragédia aérea de grandes proporções.

Em 29 de janeiro de 2025, um jato regional da American Airlines colidiu com um helicóptero militar Black Hawk.

O acidente aconteceu sobre o Rio Potomac, nos arredores do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington.

A queda nas águas geladas resultou na morte de mais de 60 pessoas.

O episódio gerou debates sobre a segurança do espaço aéreo compartilhado por aeronaves civis e militares.

2. Queda na Coreia do Sul (2024)

Poucos meses antes, em 29 de dezembro de 2024, o voo 7C2216 da Jeju Air caiu ao tentar pousar no Aeroporto Internacional de Muan.

Todas as 175 pessoas a bordo, além de quatro dos seis tripulantes, morreram.

Este foi o acidente aéreo mais mortal da história da Coreia do Sul.

As investigações apontaram falhas técnicas e más condições climáticas como os principais fatores envolvidos.

3. Tragédia no Cazaquistão (2024)

No dia 25 de dezembro de 2024, outro desastre abalou o cenário internacional.

O voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines caiu após ser desviado da Rússia para o Cazaquistão.

A bordo estavam 46 pessoas, das quais 38 perderam a vida neste acidente aéreo.

O presidente do Azerbaijão afirmou que a aeronave foi atingida por um disparo acidental vindo da Rússia.

No entanto, Moscou nunca confirmou essa versão.

Este acidente levantou questões preocupantes sobre voos em áreas de instabilidade geopolítica.

4. Acidente em Vinhedo, São Paulo (2024)

Também em 2024, o Brasil viveu um de seus acidentes aéreos mais trágicos dos últimos anos.

Em agosto, o voo regional 2283 da Voepass, com origem em Cascavel (PR) e destino a São Paulo, caiu na cidade de Vinhedo (SP).

Todas as 62 pessoas a bordo morreram. O avião, um turboélice ATR-72, enfrentou problemas mecânicos durante o trajeto.

A tragédia mobilizou autoridades e reacendeu discussões sobre a manutenção de aeronaves regionais no país.

5. Colisão no aeroporto de Tóquio (2024)

Logo no início de 2024, mais precisamente em 2 de janeiro, um Airbus A350 da Japan Airlines colidiu com uma aeronave menor da Guarda Costeira no aeroporto de Haneda, em Tóquio.

Incrivelmente, os 379 passageiros do avião da JAL conseguiram evacuar antes que o fogo tomasse a fuselagem.

Porém, cinco dos seis tripulantes da aeronave menor morreram.

Esse incidente evidenciou o risco de acidentes durante manobras em solo e a importância da comunicação entre torres de controle e tripulações.

6. Queda na China (2022)

Em 21 de março de 2022, um Boeing 737-800 da China Eastern Airlines caiu em uma área montanhosa da região de Guangxi.

Todas as 132 pessoas a bordo morreram. Esse foi o acidente aéreo mais grave da China em quase três décadas.

O caso gerou grande comoção nacional, e as investigações buscaram entender se houve falha técnica ou erro humano no comando da aeronave.

