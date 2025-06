População da Grande Goiânia terá de reforçar o agasalho na terça-feira (17)

Baixas temperaturas chegam à capital e permanecem até o fim da semana

Beatriz Bueno - 15 de junho de 2025

Amplitude térmica ficará menor na Grande Goiânia. (Foto: Reprodução)

Os moradores da Grande Goiânia devem se preparar para uma terça-feira (17) marcada por temperaturas mais baixas para a capital e Região Metropolitana. De acordo com informações do Climatempo, o tempo será firme, com sol predominante e aumento de nuvens à tarde, mas sem previsão de chuva.

Em Goiânia, os termômetros marcarão de 14°C ao amanhecer, entre às 5h e 6h. Entretanto, apesar da mínima não ser tão discrepante das últimas registradas nos dias anteriores, o que muda é a amplitude térmica. Mesmo no período da tarde, quando as temperaturas poderiam chegar aos 30° C, não é esse o cenário marcado para terça-feira.

Assim , a temperatura sobe gradualmente ao longo da manhã, atingindo o pico de 27°C por volta das 15h. À noite, os termômetros voltam a cair, chegando a 22°C por volta das 19h.

Já em Aparecida de Goiânia, o cenário será semelhante. O dia começa com 15°C nas primeiras horas da manhã, com máxima também de 27°C prevista para as 15h. No período da noite, a temperatura cairá para 19°C às 22h – dois pontos a menos que os da capital.

Apesar da variação térmica, a previsão indica tempo estável. Ainda assim, o reforço nos agasalhos será bem-vindo, especialmente nas primeiras horas do dia e durante a noite, quando o frio estará mais intenso.

