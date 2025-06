Cães agora podem ser testemunhas em casamentos oficiais em Nova York

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Se depender da nova diretriz adotada em Nova York, os casamentos por lá prometem ficar ainda mais personalizados -e fofos. A partir de agora, os moradores do estado podem contar com seus animais de estimação, como cães, como testemunhas oficiais em cerimônias civis.

A medida, que acompanha a flexibilização dos protocolos matrimoniais nos Estados Unidos, permite que os pets deixem sua “assinatura” -normalmente uma marca de pata- na certidão de casamento. Para isso, basta que a testemunha seja considerada “competente para depor em um processo judicial sobre o que presenciou”, o que abre margem para registros simbólicos em cerimônias.

A novidade reflete uma tendência crescente no país, onde casamentos têm sido cada vez mais moldados pelos desejos dos noivos, incluindo a presença ativa de seus bichinhos. Atualmente, 28 estados americanos, incluindo Nova York, permitem que animais de estimação participem das cerimônias como testemunhas. Em alguns desses estados, não é exigido sequer o envolvimento de testemunhas humanas. Em outros, é necessário ter pelo menos uma assinatura “oficial” no documento, humana ou não.

Além de Nova York, fazem parte dessa lista os estados de Alabama, Arkansas, Califórnia, Colorado, Connecticut, Flórida, Havaí, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, Ohio, Pensilvânia, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Vermont, Virgínia, Virgínia Ocidental e Washington, D.C.

Mais curioso ainda é que em oito estados norte-americanos os animais também podem atuar como celebrantes -ou seja, conduzir simbolicamente a cerimônia. Essa possibilidade se apoia em uma brecha legal nos estados que permitem o casamento autossolenizado, no qual o próprio casal valida a união sem a necessidade de um juiz de paz. É o caso de Colorado, Illinois, Kansas, Maine, Nevada, Pensilvânia, Wisconsin e Washington, D.C.