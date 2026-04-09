Acompanhantes de pessoas com autismo ou deficiência podem ter até 80% de desconto em passagens aéreas

Benefício é garantido por normas da ANAC e pode ser solicitado com laudo médico e antecedência mínima

Gabriel Yuri Souto - 09 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Pouca gente sabe, mas acompanhantes de pessoas com autismo ou deficiência podem ter direito a descontos significativos em passagens aéreas. Em alguns casos, o valor pode chegar a até 80%, dependendo da situação.

O direito está previsto na Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei do Autismo, além de regulamentações da Agência Nacional de Aviação Civil.

As informações foram compartilhadas pelo médico Alex Costa (@dr.alexcosta), que atua na área de saúde mental.

Quem tem direito ao desconto

O benefício vale para acompanhantes de pessoas com deficiência (PCD) ou transtorno do espectro autista.

No entanto, o desconto só é concedido quando há necessidade comprovada de assistência durante o voo.

Assim, a companhia aérea avalia cada caso com base em documentos médicos.

Como solicitar o benefício

Para garantir o desconto, o passageiro precisa seguir alguns passos.

Confira:

comprar a passagem da pessoa com deficiência

solicitar ao médico o formulário MEDIF e o laudo

enviar a documentação à companhia aérea com pelo menos 48 horas de antecedência

Dessa forma, a empresa consegue analisar o pedido antes do embarque.

O que é o formulário MEDIF

O MEDIF (Medical Information Form) é um documento exigido pelas companhias aéreas.

Ele informa as condições de saúde do passageiro e a necessidade de acompanhamento.

Além disso, ajuda a empresa a garantir segurança durante o voo.

Quando a empresa pode negar

A companhia aérea pode negar o benefício caso a documentação esteja incompleta ou fora do prazo.

No entanto, se houver recusa indevida, o passageiro pode buscar seus direitos.

Assim, em alguns casos, pode até existir direito à indenização.

Falta de informação ainda é o maior problema

Mesmo sendo um direito garantido, muitas pessoas deixam de solicitar o benefício.

Isso acontece principalmente por falta de conhecimento.

Por isso, entender as regras pode fazer diferença no planejamento da viagem.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!