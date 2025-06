Pessoas com autismo e TDAH podem ter atendimento odontológico gratuito em Goiás; veja como

Iniciativa também inclui pacientes com condições ou deficiências intelectuais, como esquizofrenia

Thiago Alonso - 23 de junho de 2025

Paciente submetido a atendimento odontológico. (Foto: Reprodução/Governo de Goiás)

Agora, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras condições como esquizofrenia e deficiências intelectuais podem receber atendimento odontológico gratuito em Goiás.

A iniciativa é promovida pelo Governo de Goiás, de forma humanizada, no Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta (HDS), localizado na Colônia Santa Marta, região Leste de Goiânia.

O principal objetivo é garantir inclusão para estes públicos, assegurando saúde bucal para pacientes que, muitas vezes, enfrentam dificuldades ao serem submetidos a determinados atendimentos.

Os interessados podem acessar o serviço odontológico de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mediante encaminhamento da regulação.

A iniciativa tem como foco pacientes a partir dos três anos, sendo tratados por meio de uma abordagem especializada, com sensibilidade e respeito às particularidades de cada condição.

Dentre as especialidades do setor odontológico do HDS estão Endodontia, Clínica Geral e Odontopediatria, realizadas por meio de profissionais capacitados para lidar com diferentes situações clínicas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!