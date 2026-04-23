Identificado jovem morto durante confraternização em fazenda de Cachoeira Alta; suspeitos são presos

Investigações apontam que vítima foi morta após desentendimento e teve corpo escondido por dupla

Augusto Araújo - 23 de abril de 2026

Vitor Luan Alves de Oliveira teria sido agredido e esfaqueado antes de ser morto. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Rio Verde prendeu em flagrante dois suspeitos de envolvimento no homicídio de um jovem de 29 anos ocorrido na zona rural de Cachoeira Alta, no sudoeste de Goiás.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu no sábado (19), durante uma confraternização em uma fazenda, onde os envolvidos consumiam bebidas alcoólicas.

Em determinado momento, houve um desentendimento entre os participantes, e a vítima, identificada como Vitor Luan Alves de Oliveira, passou a ser agredida.

A apuração da Polícia Civil aponta que, durante a briga, o homem foi espancado e também esfaqueado.

Testemunhas relataram que a vítima chegou a tentar fugir, mas foi alcançada e novamente agredida, não resistindo aos ferimentos.

Corpo foi levado e abandonado

Após o homicídio, os suspeitos colocaram o corpo da vítima no próprio carro dela e o transportaram até a GO-206, no sentido de Quirinópolis, onde o abandonaram às margens da rodovia.

O corpo foi localizado posteriormente por equipes policiais, já sem vida. Durante as diligências, o veículo utilizado na ação também foi encontrado com vestígios de sangue no porta-malas.

Suspeitos se apresentaram

Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos se apresentaram na delegacia acompanhados de advogados e foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio consumado e ocultação de cadáver.

Após os procedimentos legais, eles foram encaminhados à Casa de Prisão Provisória de Rio Verde, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e apurar a possível participação de outros envolvidos.

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