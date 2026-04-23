PF combate esquema de lavagem de dinheiro e desvio de verbas envolvendo OS em Goiânia e Anápolis

Segundo os investigadores, grupo operava estratégia que facilitava superfaturamento e desvio de recursos públicos

Augusto Araújo - 23 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de agentes da Policia Federal (Foto: Reprodução / Instagram)

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, deflagraram na manhã desta quinta-feira (23) a Operação Sepse 2, com foco no combate a crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro em Goiás.

Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, sendo 13 em Goiânia e um em Anápolis.

A ação é um desdobramento de investigações anteriores que apuram um esquema de desvio de recursos públicos ligado à atuação de uma Organização Social (OS) que mantinha contratos com o Estado.

De acordo com as investigações, o esquema funcionava por meio da chamada “quarteirização” de contratos – prática em que empresas terceirizadas subcontratam outras para executar serviços.

Esse modelo, segundo os investigadores, teria facilitado o superfaturamento e o desvio de verbas públicas.

As diligências apontam que gestores da organização social atuavam em conluio com empresários para inflar valores de contratos. Parte dos recursos desviados retornaria aos próprios gestores, configurando enriquecimento ilícito.

Além disso, foram identificadas diversas movimentações financeiras consideradas atípicas, compatíveis com práticas de lavagem de capitais, utilizadas para ocultar a origem do dinheiro desviado.

A Operação Sepse 2 tem como objetivo aprofundar a apuração dos crimes, identificar todos os envolvidos e reunir provas que possam subsidiar futuras ações judiciais.

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