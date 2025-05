Divulgada identificação do corretor de imóveis de Goiânia investigado por falsificar contratos

PC efetuou prisão em flagrante quando suspeito efetuava golpe com mais duas vítimas

Thiago Alonso - 30 de maio de 2025

Corretor de imóveis Kesley Dias dos Santos foi preso em Goiânia. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) divulgou nesta sexta-feira (30) as imagens do corretor de imóveis de Goiânia que foi preso pelo crime de estelionato. Kesley Dias dos Santos é investigado por fraudes no contexto do mercado imobiliário.

Segundo as investigações, pelo menos quatro vítimas teriam registrado ocorrências contra o suspeito na capital, sendo que todos os casos teriam ocorrido em delegacias de localidades distintas da cidade.

Em todos os relatos, o modus operandi do suposto criminoso era o mesmo: ele falsificava dados e assinaturas, forjando falsos contratos que enganavam tanto os compradores dos imóveis quanto as construtoras vinculadas aos empreendimentos.

O corretor de imóveis utilizava a mesma aparência que os contratos reais, dando a sensação de legalidade – quando, na verdade, ele se aproveitava para obter vantagens das vítimas.

Durante as operações, as pessoas faziam o repasse de valores — os quais a PC classificou como “significativos” — referentes ao valor da entrada dos imóveis ou da corretagem do serviço, sendo que não existiam documentações válidas.

Com o inquérito em andamento, a PC identificou que uma vítima se encontrava na fase final de formalização do contrato, tendo até mesmo efetuado o pagamento.

Ao mesmo tempo, outra pessoa havia marcado de visitar um dos imóveis com Kesley, situação em que equipes da PC aproveitaram para efetuar a prisão em flagrante nesta quinta-feira (29).

Durante a autuação, as equipes representaram as medidas cautelares contra o corretor de imóveis, incluindo pessoais, patrimoniais e de busca e apreensão. Agora, a investigação deve avançar a fim de identificar novas informações sobre os crimes, assim como prováveis novas vítimas.

A divulgação da imagem do preso foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC, conforme Despacho do(a) Delegado(a) de Polícia responsável pelo inquérito policial, de modo que a publicação da imagem possa auxiliar no surgimento de novas vítimas

