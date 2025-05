Conheça cidade brasileira que chama atenção por ter uma fonte de água com gás natural e gratuita

Essa cidadezinha oferece também passeios e experiências únicas que vão além do copo

Anna Júlia Steckelberg - 07 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/Canção Nova Play)

Você aí, pagando caro por água com gás no mercado, sabia que tem uma cidade brasileira onde ela sai borbulhando direto da terra — e de graça? Parece exagero, mas em São Lourenço, no sul de Minas Gerais, isso é tão real quanto pão de queijo quentinho saindo do forno.

A cidade, com seus ares de serra e cara de filme antigo, guarda um verdadeiro tesouro natural: fontes de água mineral com diferentes propriedades terapêuticas, incluindo uma que jorra água naturalmente gaseificada. Sim, senhoras e senhores, não é truque de marketing — é a natureza fazendo mágica.

Entre as nove fontes do famoso Parque das Águas de São Lourenço, a mais curiosa é a Fonte Oriente, de onde sai a água com gás natural usada nas garrafinhas da marca “São Lourenço”, que você encontra nos mercados por aí.

Essa água especial passa por um processo natural de gaseificação causado pela pressão e composição dos minerais no solo. Nada de CO₂ industrial. E o melhor? Lá no parque, você pode bebê-la de graça, direto da fonte. Mais chique que isso, só dois disso.

O Parque das Águas, com mais de 400 mil m² de verde, é praticamente um spa natural. Tem banhos terapêuticos, duchas escocesas, massagens, trilhas, lago com pedalinho e aquele silêncio de cidade do interior que abraça a alma.

Além de outras fontes com diferentes composições químicas, como a Fonte Vichy, rica em ferro, e a Fonte Alcalina, indicada para problemas renais.

Mas São Lourenço não para por aí. Quer mais?

Trem das Águas: um passeio nostálgico de maria-fumaça até a vizinha Soledade de Minas, com direito a sanfoneiro e paisagens de tirar o fôlego.

Feirinha de artesanato no centro, cheia de quitandas mineiras, cristais e lembrancinhas.

Cafés coloniais e docerias de respeito, com doce de leite que faz qualquer um esquecer da dieta.

Voos de balão ao amanhecer para quem quer ver as montanhas do alto e tirar fotos dignas de cartão-postal.

Se o seu coração balança por experiências únicas, natureza, história e, claro, água com gás direto do chão, São Lourenço é o seu próximo destino. Afinal, onde mais dá pra beber saúde em estado líquido e ainda sair mais leve (por dentro e por fora)?

