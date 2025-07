Entenda o que cai e como se preparar para cada bloco do CNU

Provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro, em 228 municípios espalhados pelo país

Folhapress - 20 de julho de 2025

(Foto: Joel Rodrigues / Agência Brasil)

JÚLIA GALVÃO – Termina neste domingo (20), às 23h59, o prazo para se inscrever no CNU (Concurso Nacional Unificado), que reúne 3.652 vagas em 36 órgãos do governo federal. Com salários de até R$ 16 mil, o processo é conhecido como o “Enem dos concursos” por unificar a seleção de diferentes carreiras.

As inscrições devem ser feitas pelo site da FGV Conhecimento, banca responsável pela aplicação da prova. A taxa de participação é de R$ 70, mas quem teve o pedido de isenção aceito, dentro do prazo encerrado em 8 de julho, está automaticamente dispensado do pagamento.

As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro, em 228 municípios espalhados pelo país. Já as discursivas, voltadas aos habilitados na primeira etapa, ocorrem em 7 de dezembro. O concurso está organizado em nove blocos temáticos, que reúnem carreiras com áreas de atuação semelhantes. O peso das provas varia conforme o cargo escolhido.

Na hora da inscrição, o candidato deve optar por um único bloco temático, selecionar os cargos e especialidades disponíveis dentro dele e indicar a ordem de preferência entre essas opções. Também é preciso escolher a cidade onde deseja fazer a prova.

Neste ano, o CNU terá mudanças na política de cotas, com aumento na reserva de vagas de 20% para 30%. A distribuição entres será de 25% para pretos e pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

O novo CNU também terá regra especial para aumentar o número de mulheres aprovadas na segunda fase.

O QUE É O CNU?

Inspirado no modelo do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o CNU unifica diferentes seleções em uma só aplicação. Cada candidato escolhe seu bloco temático, que reúne órgãos e carreiras semelhantes, e concorre a todas as vagas compatíveis com seu perfil.

Entre os órgãos participantes estão o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e os Comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica.