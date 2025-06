Sobremesa árabe não vai ao forno e promete se tornar a sua nova queridinha

Feita com ingredientes simples e comuns na despensa de muita gente

Anna Júlia Steckelberg - 10 de junho de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Sabe aquele doce que dá vontade de repetir antes mesmo da primeira colherada acabar? Pois é. A nova sensação entre as sobremesas caseiras é leve como o nome sugere e prática como a gente gosta. Estamos falando do Creme das Nuvens, uma delícia de sobremesa árabe que vem conquistando espaço nas mesas brasileiras, sem precisar encarar o forno!

Feita com ingredientes simples e comuns na despensa de muita gente, essa sobremesa tem tudo para virar a nova queridinha do seu caderno de receitas. É perfeita para os dias quentes, para visitas inesperadas ou quando bate aquela vontade de comer algo doce, mas sem virar refém do fogão.

Você vai precisar:

• 1 litro de leite;

• 1/2 xícara de açúcar;

• 5 colheres (sopa) de amido de milho;

• 2 colheres (sopa) de pó para pudim de baunilha ou custard;

• 1 colher (chá) de essência de baunilha;

• 400 ml de creme de leite fresco ou 4 colheres (sopa) de chantilly em pó;

• 100g de chocolate meio amargo;

• 1/4 de xícara de leite quente;

• 1 colher (sopa) de manteiga;

• Biscoitos tipo maisena (o suficiente para montar a base).

Como preparar:

Misture leite, açúcar, amido, custard e baunilha em uma panela até engrossar. Deixe esfriar e incorpore o chantilly ou creme de leite batido, misturando bem. Forre um refratário com biscoito maisena e cubra com o creme. Leve à geladeira. Derreta o chocolate com leite quente e manteiga para formar a ganache. Cubra o creme gelado e finalize com raspas ou biscoito triturado.



Dica bônus:

Sirva bem gelado! O contraste da ganache firme com o creme macio é uma explosão de texturas.

Se você gosta de praticidade com um toque exótico, o Creme das Nuvens é sua próxima missão na cozinha. E o melhor: sem forno, sem sofrimento, só sabor!

