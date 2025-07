Foragido do presídio de Rio Verde suspeito de matar idoso após fugir é recapturado

Vítima foi encontrada em óbito e com roupas do sistema carcerário jogadas ao lado do corpo

Davi Galvão - 24 de julho de 2025

Jovem, que estava foragido, foi encontrado e preso novamente. (Foto: Divulgação)

A Polícia Penal confirmou que João Vitor Silva — um detento de altíssima periculosidade que havia fugido da casa de prisão provisória de Rio Verde nesta quarta-feira (23) e estava foragido, já foi localizado e reconduzido a unidade prisional, nesta quinta-feira (24).

Durante a fuga, João é suspeito de ter cometido mais um crime, ceifando a vida de um idoso de 75 anos, identificado como Diniz Rodrigues dos Santos, encontrado morto na noite desta quarta no campus do IF Goiano, no bairro Gameleira.

O Portal 6 apurou que o corpo da vítima apresentava sinais de agressão, incluindo marcas de pauladas na cabeça e estava com os braços amarrados.

No local foi deixada a roupa do sistema prisional (um short jeans e blusa amarela) próximo ao corpo. Ainda não se sabe a motivação do crime.

A Polícia Penal afirmou que o preso foi encontrado escondido em uma residência, junto de outros três indivíduos faccionados. Todos foram conduzidos até a delegacia.

