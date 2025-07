Inscrições abertas para especializações gratuitas e à distância

Pedro Ribeiro - 24 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você está em busca de especializações gratuitas para impulsionar a carreira sem sair de casa, agora é a hora.

Instituições públicas estão com inscrições abertas para cursos EAD com certificação reconhecida pelo MEC.

As oportunidades são ideais para quem já tem graduação e quer se qualificar ainda mais, sem gastar com mensalidade ou precisar frequentar aulas presenciais.

Além disso, todos os cursos são oferecidos por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com institutos federais e universidades renomadas.

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Anápolis está com duas especializações gratuitas na modalidade EAD, com inscrições abertas para julho de 2025. Os cursos são oferecidos em parceria com o Instituto Federal de Goiás (IFG) e o Instituto Federal Goiano (IF Goiano), com foco em áreas estratégicas da educação e da indústria.

Tecnologia em Processos Químicos (IFG)

São 50 vagas disponíveis para graduados em Química, Engenharia e áreas relacionadas. O curso é totalmente online, com aulas ao vivo aos sábados e material didático incluso. O certificado é válido em todo o território nacional. As inscrições vão até 28 de julho .

Gestão de Escolas Públicas de Ensino Médio (GEPEM) (IF Goiano)

Destinado a profissionais da área de gestão educacional, esse curso oferece 30 vagas. Também é 100% EAD, com encontros virtuais e suporte completo ao aluno. Inscrições abertas até 25 de julho.

Em ambos os casos, não há obrigatoriedade de encontros presenciais, o que facilita muito a vida de quem trabalha ou mora longe do polo. O processo de inscrição é feito online, por meio do site oficial do programa.

Especialização gratuita da UFU/UAB

Outra excelente opção entre as especializações gratuitas vem da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), também em parceria com a UAB. A especialização em Gestão da Escola Pública do Ensino Médio (GEPEM) está com 415 vagas abertas, distribuídas em 8 polos diferentes.

Modalidade : 100% online, com encontros síncronos e atividades práticas nos polos;

Duração : até 1 ano, com carga horária de 360 horas ;

Quem pode se inscrever: qualquer graduado com diploma reconhecido pelo MEC.

O prazo para se inscrever vai até 31 de julho, e todo o processo é feito pela internet. Clique aqui pra realizar sua inscrição.

Além de ser gratuita, essa é uma oportunidade de aprender com uma instituição de referência no ensino superior público.

