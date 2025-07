Voltou: mulher que usava crianças doentes para arrecadar dinheiro reaparece nas ruas de Goiânia

Mulher já havia sido presa em 2018, quando foi desmascarada e o caso ganhou destaque na TV

Natália Sezil - 24 de julho de 2025

Bruna de Fátima da Silva Brusda voltou a ser flagrada na capital. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera e Reprodução/@guilhermerisonee)

A mulher que foi presa após aplicar golpes fingindo estar arrecadando dinheiro para o tratamento de crianças doentes voltou a ser flagrada pelas ruas de Goiânia.

Bruna de Fátima da Silva Brusda virou notícia em 2018, quando pedia ajuda a diversos motoristas para “cuidar” de um bebê com hidrocefalia. O problema era que a foto pertencia a uma criança que já havia falecido, e pior: que a mulher sequer conhecia.

Com isso, ela acabou ficando “famosa” entre os goianienses, que puderam reconhecê-la quando ela voltou a aparecer em diversos setores da cidade. O objetivo, segundo moradores, continua sendo o mesmo: pedir doações.

Desta vez, Bruna parece estar passando pelas ruas de Goiânia com um carro de som, anunciando novas histórias. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o influenciador Guilherme Risone (@guilhermerisonee) explicou o que chamou de “golpe do carro”.

Na postagem, o internauta exibe o registro feito por uma moradora de Goiânia, de quando ela voltou a encontrar a suposta golpista usando o carro com autofalantes.

Diante do flagra, a responsável pela filmagem afirma, sem acreditar: “eu já te ajudei demais, você ‘tá’ fazendo falcatrua de novo“. Nos comentários, usuários compartilharam da mesma experiência.

Além de ser vista em diversos setores da capital, o que internautas apontam é que Bruna estaria vendendo as doações e levando o suposto golpe para outras cidades.

“Ela tem um grupo de vendas no WhatsApp onde vende todas as doações, em Goianira”, comentou um. Outro compartilhou: “ela está em Anápolis hoje…”.

Apesar do alerta feito por vários moradores, ainda não há informações se as denúncias já foram formalizadas junto à Polícia Civil (PC), que ficaria responsável por apurar a situação.

Relembre

Na época em que usava a foto de uma criança desconhecida para pedir doações, em 2018, Bruna foi desmascarada pelo padrinho do bebê.

Ele passava pelo Jardim Nova Esperança quando se deparou com a mulher, que exibia a foto do afilhado dele em um cartaz, pedindo contribuições.

Diante da cena, o homem levou o caso até a polícia. Na delegacia, a acusada tentou se justificar – dizendo que o bebê pelo qual pedia doações era outro. A nova foto exibida, entretanto, era de uma criança da Inglaterra, que também já havia falecido.

Durante a investigação, Bruna chegou a ameaçar a verdadeira mãe do bebê, também moradora de Goiânia. Um áudio repercutido pelo G1 na época mostrava as afirmações usadas por ela.

“Você vai engolir tudo isso que você falou. Engolir, entendeu? Eu vou te processar de tudo quanto é forma. Vou abrir boletim de ocorrência contra você. Se você soubesse o quanto eu estou revoltada com você. Você está me entendendo? Problema é seu se você perdeu seu filho”, dizia a acusada no áudio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!